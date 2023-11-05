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كأس ليبرتادوريس.. فلوميننسي يهزم بوكا جونيورز ويحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

الرياضة

كأس ليبرتادوريس.. فلوميننسي يهزم بوكا جونيورز ويحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)
AP
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توج فلوميننسي البرازيلي بكأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) يوم الأحد.

وفي المباراة النهائية التي استضافها ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، سجل الأرجنتيني غيرمان كانو، وجون كينيدي هدفي فلوميننسي في الدقيقتين 36، و99، والبيروفي لويس أدفينكولا هدف بوكا جونيورز في الدقيقة 72.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد كينيدي بالبطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله الهدف الثاني لتخطيه لوحات الرعاية والاحتفال مع الجماهير في المدرجات في الدقيقة 102، والمدافع الكولومبي لبوكا فرانك فابرا بسبب توجيه ضربة إلى وجه قائد فلوميننسي نينو (105+7).

وأبقى فلوميننسي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة تواليا وهي سلسلة لم يحققها أي بلد آخر على مدى 64 عاما في هذه البطولة.

وسبق لفلوميننسي أن بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري عام 2008.

وحرم فلوميننسي الذي ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل، الفريق الأرجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي.

المصدر: وكالات

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