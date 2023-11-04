الدوري الإيطالي.. ميلان يواصل نزيف النقاط

واصل نادي ميلان نزيف النقاط بخسارته أمام أودينيزي بهدف وحيد لحساب الجولة الـ11 من بطولة إيطاليا لكرة القدم يوم السبت.

وسجل الأرجنتيني روبرتو بيريرا هدف فوز أودينيزي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهذه هي الخسارة الثانية لميلان في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يحقق فيها الفوز فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث، فيما حقق أودينيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد سبعة تعادلات وثلاث هزائم.

وجاءت خسارة ميلان قبل القمة الحاسمة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة النادي الباريسي الفرصة الأخيرة تقريبا لميلان للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز الأخير برصيد نقطتين بفارق أربع نقاط خلف سان جيرمان المتصدر ونقطتين خلف بوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل الإنجليزي صاحبي المركز الثاني.

المصدر: وكالات