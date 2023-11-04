بعد تقارير الاتفاق مع مبابي لضمه.. ريال مدريد يحبط جماهيره ببيان رسمي

دحض ريال مدريد كل الإشاعات التي تحدثت مؤخرا عن تفاوض النادي الملكي لضم نجم باريس سان جيرمان، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

وانتشرت في الأيام الماضية المزيد من الأخبار حول اتفاق ريال مدريد مع النجم الفرنسي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

ولكن ريال مدريد كذب في بيان رسمي هذه الأنباء، حيث قال: "نظرا للمعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تماما وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي البالغ عمره 24 عاما كثيرا بالانضمام لريال في السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي صيف 2022، قبل أن يفاجئ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025.

وذكرت عدة تقارير أن مبابي قد يوقع "مجانا" مع ريال مدريد في يناير المقبل تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

المصدر:realmadrid.com