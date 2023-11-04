الدوري الإسباني.. جيرونا يقلب الطاولة على أوساسونا ويستعيد الصدارة

قلب جيرونا الطاولة على مضيفه أوساسونا بعدما عوض تأخره بنتيجة 1-2 إلى فوز 4-2 يوم السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد الصدارة مؤقتا .

وساهم هدفا الثنائي الأوكراني أرتيوم دوفبيك بعد تمريرة ميغيل غوتييريس (71)، والبديل فيكتور تسيخانكوف (80) في عودة جيرونا إلى المقدمة بعد تخلفه 1-2 قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية بهدفي الكرواتي أنتي بوديمير (25 و55)، بعدما كان افتتح التسجيل بفضل إيفان مارتن في الدقيقة 16.

ووجه أليكس غارسيا الضربة القاضية لأوساسونا بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة على "الطاير" اصطدمت بالأرض وعلت الحارس سيرجيو هيريرا في الدقيقة 90 أمام دهشة جماهير ملعب "إل سادار ستايوم".

وهذا هو الفوز العاشر في 12 مباراة لجيرونا الذي تابع مسلسل مفاجآته مع بداية الموسم.

ورفع جيرونا رصيده في المركز الأول بالدوري الإسباني إلى 31 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ريال مدريد الذي يملك فرصة استعادة الصدارة في حال فوزه على ضيفه رايو فايكانو غدا الأحد، وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث الخاسر أمام مضيفه لاس بالماس 1-2 أمس الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

ويلعب في وقت لاحق اليوم، برشلونة، حامل اللقب، أمام مضيفه ريال سوسييداد الخامس في سعيه لانتزاع المركز الثالث من أتلتيكو في حال فوزه ونفض غبار خسارته بمواجهة الـ"كلاسيكو" أمام الغريم ريال 1-2 في المرحلة الماضية.

المصدر: وكالات