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حفل الكرة الذهبية.. لمن ذهبت أصوات ميسي في جائزة "كوبا 2023"؟

الرياضة

حفل الكرة الذهبية.. لمن ذهبت أصوات ميسي في جائزة
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منح الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد أصواته في حفل الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب شاب، للنجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام والذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب في العام 2023.

الجائزة التي حصل عليها لاعب وسط ريال مدريد الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، تعرف باسم "كوبا 2023" ويتم منحها لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما خلال حفل الكرة الذهبية.

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ويتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة تحكيم مكونة من جميع الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، ويقوم كل مشترك بتصنيف أفضل 3 لاعبين، بحصول الاختيار الأول على 3 نقاط والثاني على نقطتين والثالث نقطة واحدة.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن تصويت ميسي في جائزة "كوبا 2023"، لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، حيث اختار الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، اختار ميسي، زميله السابق في برشلونة، الدولي الإسباني بيدري، ثم جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في المركز الثالث.

يذكر أن ميسي توج بالجائزة الأبرز خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" الاثنين الماضي، وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

المصدر: وكالات

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