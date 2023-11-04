فرنانديز يمنح مانشستر يونايتد فوزا "قاتلا" على فولهام

حقق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على حساب مضيفه فولهام بهدف دون رد في افتتاح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

ويدين يونايتد بالفضل في هذا الفوز، لصانع ألعابه البرتغالي الدولي برونو فرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وبعد ارتباك في دفاع فولهام، وصلت الكرة إلى فرنانديز على مشارف منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعين ببراعة قبل أن يسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس لترتطم بيده وتسكن شباكه.

Bruno Fernandes late goal for Manchester United #FULMUN



pic.twitter.com/nOAeoKcCbD — Høj (@HojlundPR) November 4, 2023

ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة وبقي في المركز الـ14.

المصدر: RT