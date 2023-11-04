فرنانديز يمنح مانشستر يونايتد فوزا "قاتلا" على فولهام
حقق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على حساب مضيفه فولهام بهدف دون رد في افتتاح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.
ويدين يونايتد بالفضل في هذا الفوز، لصانع ألعابه البرتغالي الدولي برونو فرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.
Bruno Fernandes goal (0-1) #mufcpic.twitter.com/iu3WyrFyvm— United Goals ⚽️ (@UnitedGoals__) November 4, 2023
وبعد ارتباك في دفاع فولهام، وصلت الكرة إلى فرنانديز على مشارف منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعين ببراعة قبل أن يسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس لترتطم بيده وتسكن شباكه.
Bruno Fernandes late goal for Manchester United #FULMUN— Høj (@HojlundPR) November 4, 2023
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ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة وبقي في المركز الـ14.
المصدر: RT