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"الفرحة فرحتين".. نجيب ساويرس يعلق على سقوط الزمالك أمام زد

الرياضة

AFP
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تفاعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مالك نادي "زد إف سي" مع فوز فريقه على الزمالك، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وعمق نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، جراح مضيفه الزمالك بعدما ألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والثانية تواليا 2-1، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري.

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وعقب المباراة، كتب أحد المغردين على منصة "إكس": "العم نجيب (ساويرس) حتى في اللعب ميلعبش ويغلب"، في إشارة إلى فوز نادي زد على الزمالك.

ورد ساويرس قائلا: "لا لعبنا بشكل جيد جدا وضاعت منا فرص كثيرة! الفرحة فرحتين.. كأهلاوي وفرحتي كزيداوي .. يالا مطلوب مشجعين (لدعم فريق زد) ولا يشترط السن ولا المؤهل".

وبهذا الفوز، رفع زد رصيده إلى 12 نقطة تقدم بها للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثامن.

المصدر: RT

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