ميسي يكتسح الجميع.. نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية 2023

اكتسح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، الجميع فيما يخص عدد النقاط التي حصل عليها في طريقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين الماضي، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.

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ونشر خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، عدد النقاط التي حصل عليها العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023.

وحصل ميسي على 462 نقطة، متفوقا بفارق 105 نقاط عن أقرب منافسيه هالاند الذي نال 357 نقطة، فيما تحصل مبابي على 270 نقطة.

🏆 Leo Messi won the Ballon d’Or over Erling Haaland by 105 points.



🇦🇷 Leo Messi - 462 points

🇳🇴 Erling Haaland - 357 points



…here full list of votes country by country! 🌍🗳️



🇿🇦 South Africa: Messi

🇦🇱 Albania: Messi

🇩🇿 Algeria: Haaland

🇩🇪 Germany: Messi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: Messi

🇸🇦… pic.twitter.com/IeXwbESkIQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2023

وفي ما يلي عدد نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023

1- ليونيل ميسي – 462 نقطة

2- إيرلينغ هالاند – 357 نقطة

3- كيليان مبابي – 270 نقطة

4- كيفن دي بروين – 100 نقطة

5- رودري – 57 نقطة

6- فينيسيوس جونيور – 49 نقطة

7- جوليان ألفاريز – 28 نقطة

8- فيكتور أوسيمين – 24 نقطة

9- برناردو سيلفا – 20 نقطة

10- لوكا مودريتش – 19 نقطة.

المصدر: حساب فابريزيو رومانو