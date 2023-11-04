أول تعليق لمدرب الزمالك بعد خسارة فريقه القاسية أمام زد

تحدث مدرب الزمالك، الكولومبي كارلوس أوسوريو، عن الشكوك المحيطة بمستقبله مع الفريق، بعد الهزيمة أمام زد أمس الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-2 أمام زد، الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، وهي الهزيمة الثانية لـ"لمارد الأبيض" هذا الموسم والثانية تواليا أيضا.

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ومع توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثامن، زادت الشكوك والتكهنات حول احتمال إقالة أوسوريو، والتي ظهرت بالفعل قبل عدة أسابيع.

وقال المدرب الكولومبي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك ضد زد: "في البداية أعتذر للجماهير، لأن الطبيعي ألا يخسر الزمالك في مباراتين على التوالي".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة أمام فريق لديه فلسفة ويلعب على الدفاع المتأخر والهجمة المرتدة، ونجح في تنفيذ ذلك، وأهنئهم على الفوز".

وأردف: "أقود الزمالك منذ سبعة أشهر، وفي تلك الفترة لم يتم التعاقد مع أي لاعب رغم طلبي ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح".

وأوضح: "أبذل 100 بالمئة من مجهودي مع الفريق، ولا أعلم أي شيء عن مستقبلي".

وأتم: "خضنا ست مباريات حتى الآن ولا يزال وقت مبكر للحديث عن انتهاء المسابقة، سنقاتل على بطولة الدوري".

المصدر: وكالات