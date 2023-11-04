واقعة غريبة بالدوري العراقي.. الحكم يعلن خسارة الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب (فيديو)

اعتبر نادي الشرطة فائزا على مستضيفه الميناء ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم بنتيجة 3-0، بقرار من حكم المباراة الذي أنهى المواجهة، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض.

ودخل الميناء المباراة مساء أمس الجمعة على ملعب البصرة الدولي بسبعة لاعبين فقط (من أصل 11)، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمانه من الاستفادة من لاعبيه الجدد من المحليين والمحترفين، إثر عدم تسديده مستحقات بعض المحترفين في الموسم الماضي.

في حادثة مفاجئة.. فريق الميناء يدخل مواجهة الشرطة بسبعة لاعبين فقط#دوري_نجوم_العراق#الرابعة_الرياضيةpic.twitter.com/zdfrmfbkQg — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) November 3, 2023

وتقدم الشرطة بهدف سريع حمل توقيع مهند علي ميمي في الدقيقة الرابعة.

الحكم يقرر الغاء مباراة الميناء والشرطة في دوري نجوم العراق بسبب تواجد اقل من سبعة لاعبين في صفوف الميناء في الملعب#دوري_نجوم_العراق#قنوات_الكاسpic.twitter.com/6nmABOAkbf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 3, 2023

وبعد انقضاء 11 دقيقة، أصيب أحد لاعبي الميناء، ليخرج من الملعب ويبقى 6 فقط من زملائه، وهذا العدد يتنافى مع قوانين اللعبة، ليقرر الحكم إنهاء المباراة واعتبار الشرطة فائزا بنتيجة 3-0.

وبهذا القرار، تعرض الميناء لهزيمته الثالثة تواليا، بعد موقعتي الكهرباء (1-3) والكرخ (1-4)، ليبقى دون نقاط في قاع الترتيب، بينما كسب الشرطة نقطته السادسة في المركز الرابع.

المصدر: وكالات