الدوري المصري.. زد يعمق جراح الزمالك (فيديو)

عمق نادي زد جراح مضيفه الزمالك بعدما ألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والثانية تواليا 2-1 يوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري مبكرا في الدقيقة الثالثة، فيما أحرز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" والبديل الأنغولي ديلسون كاموني، هدفي زد في الدقيقتين 32 و81.

وبتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 12 نقطة تقدم بها للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثامن، وبات قرار إقالة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو مسألة وقت انتظارا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في 11 نوفمبر الحالي.

وقبل انطلاق المباراة بساعات، قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك استبعاد الثلاثي محمد صبحي الحارس البديل، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع مصطفى الزناري من المباراة بسبب خروجهم من معسكر الفريق ليلة أمس دون إذن.

المصدر: وكالات