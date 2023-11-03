"اليويفا" يعاقب نادي برشلونة لانتهاكه قواعد الرقابة المالية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الجمعة، غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية في "اليويفا" في بيان، إن النادي الكتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه "من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)" خلال السنة المالية 2022.

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وبدأ بطل إسبانيا أخيرا الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار "بارسا ستوديوز" ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.

يذكر أن "البارسا" يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن الغريم ريال مدريد صاحب الصدارة، وجيرونا الوصيف، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ25 نقطة مع مباراة أقل.

المصدر: وكالات