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الدوري السعودي.. الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة (فيديو)

الرياضة

الدوري السعودي.. الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة (فيديو)
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عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الـ12.

وسجل هدفي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وسالم الدوسري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

ويلعب في وقت لاحق اليوم الشباب مع الاتحاد في قمة هذه المرحلة.

المصدر: RT

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