الدوري السعودي.. الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة (فيديو)

عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الـ12.

وسجل هدفي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وسالم الدوسري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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الهلال 1-0 الفتح



ميتروفيتش يسجل من ضربة جزاء



هدف الهلال الأول 💙⚽️

pic.twitter.com/d8Gg8eO8Rj — عمرو (@bt3) November 3, 2023

الدوري السعودي : الفتح 0 - 2 الهلال | قوووووووول سالم الدوسري



pic.twitter.com/1KTPJn52iO — اهداف المباريات 𝕏 (@HD67764444) November 3, 2023

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

ويلعب في وقت لاحق اليوم الشباب مع الاتحاد في قمة هذه المرحلة.

المصدر: RT