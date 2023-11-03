مدرب ليفربول يترك قرار العودة للعب لدياز عقب اختطاف والده

ترك مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لجناح فريقه الدولي الكولومبي لويس دياز، اتخاذ القرار بنفسه بشأن عودته للملاعب، بعد اختطاف والده على يد عصابة متمردة في كولومبيا.

وتم إنقاذ والدة دياز في غضون ساعات بعد اختطافها نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بارانكاس الكولومبية الصغيرة، لكن عشرات الجنود وبمؤازرة من الشرطة في كولومبيا ما زالوا يبحثون عن والده.

وتبحث قوات خاصة كولومبية عن والد دياز في سلسلة جبال تمتد بين كولومبيا وفنزويلا تغطيها الغابات، كما عرضت الشرطة مكافأة قدرها 48 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى العثور عليه.

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وأعلنت الحكومة الكولومبية أمس الخميس، أن جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة، هي المسؤولة عن عملية الاختطاف.

وقال كلوب عشية مواجهة ليفربول ولوتون تاون المقررة بعد غد الأحد لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي، إن دياز، تدرب مع الفريق هذا الأسبوع، لكنه سيترك الأمر للمهاجم ليقرر ما إذا كان يريد أن يكون في التشكيلة المتجهة يوم الأحد إلى لوتون.

وأضاف "يجب علينا الانتظار. إذا شعر أنه على ما يرام، فسيكون هنا ويتدرب معنا. من خلال الحصة التدريبية التي أجراها معنا، يمكنك أن ترى أنه يكون بخير وهو وسط اللاعبين، إنه بخير، لكن يمكنك أن ترى أنه لا ينام كثيرا.. الأمر كله يعود إليه، سواء جعل نفسه متاحا أم لا، ولن أجبره على أي شيء".

وكان دياز، غاب عن مباراة ليفربول أمام نوتنغهام فورست الأحد الماضي، وأعرب زملاؤه عن تضامنهم مع اللاعب الكولومبي من خلال رفع أحد قمصانه في الملعب بعد تسجيل الهدف الأول للفريق في فوزهم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

المصدر: أ ب