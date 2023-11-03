بدون حضور الجماهير.. اتحاد الكرة الجزائري يستأنف مسابقاته بعد تعليقها تضامنا مع فلسطين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استئناف كافة مسابقاته ومنافساته تدريجيا ودون حضور جماهيري، ابتداء من العاشر من نوفمبر الجاري، بعد تعليقها في وقت سابق تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرابطات و نوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023".

#بيان

يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرّابطات و نوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات و المنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، على أن تجرى المقابلات دون جمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024 ، إلى غاية إشعار آخر. pic.twitter.com/7XqVeY6Kxo — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) November 2, 2023

وأضاف: "تقام جميع المباريات دون جمهور، وفق نفس الروزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024، إلى غاية إشعار آخر".

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وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر في 18 أكتوبر الماضي، تعليق كامل منافساته الكروية "حتى إشعار آخر" تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ضوء صراعه مع إسرائيل، وقال في بيان حينها: "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر لاحق".

المصدر: الاتحاد الجزائري لكرة القدم