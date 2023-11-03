بطلب من مانشيني.. المنتخب السعودي يتعاقد مع يايا توريه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعاقده مع الايفواري يايا توريه كمساعد أول للمدير الفني للمنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني.

واستعرض الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، أرقام توريه في مجال التدريب وكتب: "جاء التعاقد معه بناء على طلب المدرب (مانشيني) في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادم".

ويملك توريه صاحب الأربعين عاما، مسيرة تدريبية بدأت قبل أربعة أعوام حيث تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب وهي أولمبيك دونيتسك، وأخمات غروزني الروسي، وستاندارد لييج البلجيكي، كما تولى تدريب فريق توتنهام الإنجليزي تحت 16 عاما.

وبجانب ذلك، يمتلك توريه سجلا حافلا بالإنجازات كلاعب خاصة مع برشلونة الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان والأردن في نوفمبر الحالي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقرغيزستان وتايلاند في دور المجموعات.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم