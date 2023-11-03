 
مباشر
عاجل
كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصرالله

بطلب من مانشيني.. المنتخب السعودي يتعاقد مع يايا توريه

الرياضة

بطلب من مانشيني.. المنتخب السعودي يتعاقد مع يايا توريه
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcno

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعاقده مع الايفواري يايا توريه كمساعد أول للمدير الفني للمنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني.

واستعرض الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، أرقام توريه في مجال التدريب وكتب: "جاء التعاقد معه بناء على طلب المدرب (مانشيني) في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادم".

ويملك توريه صاحب الأربعين عاما، مسيرة تدريبية بدأت قبل أربعة أعوام حيث تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب وهي أولمبيك دونيتسك، وأخمات غروزني الروسي، وستاندارد لييج البلجيكي، كما تولى تدريب فريق توتنهام الإنجليزي تحت 16 عاما.

وبجانب ذلك، يمتلك توريه سجلا حافلا بالإنجازات كلاعب خاصة مع برشلونة الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان والأردن في نوفمبر الحالي  ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقرغيزستان وتايلاند في دور المجموعات.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصرالله