ميلان يعلن مدة غياب لاعبه كالولو بعد إجرائه لعملية جراحية

أعلن ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن مدافعه الفرنسي بيار كالولو، خضع لعملية جراحية "ناجحة" في فنلندا عقب إصابته الأحد الماضي في المباراة ضد نابولي وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وكتب النادي اللومباردي "يمكن لنادي ميلان أن يؤكد أن بيار كالولو خضع لعملية جراحية اليوم (أمس الخميس) لإصلاح تمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر".

وأضاف "العملية التي أجراها البروفيسور لاسي ليمبينن في فنلندا بحضور رئيس الفريق الطبي لنادي ميلان ستيفانو ماتزوني، حققت نجاحا كبيرا"، موضحا أن غياب كالولو يقدر بأربعة أشهر.

وكان كالولو البالغ من العمر 23 عاما، اضطر إلى مغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة من لقاء ميلان ضد نابولي (2-2) الأحد الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

المصدر: وكالات