لاعبات الجمباز الفني الروسي يكسرن الحظر في دبي

انطلقت أمس الخميس في 2 نوفمبر، البطولة الدولية السابعة للجمباز الإيقاعي 2023 في دبي الإماراتية، والتي شهدت مشاركة روسية كبيرة.

وشاركت أندية رياضية من روسيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة في البطولة.

ومثلت المشاركة الروسية كل من أندية: آمور تايجر، سنتر سبورت، إس كيه نيكا، كاسكيد، مركز يوليا بارسوكوفا للجمباز، مركز إيرينا فينر للجمباز في لوجنيكي.

وتألقت لاعبات الجمباز الروسيات في أدائهن، وتأتي المشاركة الروسية في ظل العقوبات، حيث أجبرت التوترات السياسية الخارجية الرياضيين الروس على الدخول في عزلة مؤقتة، بعد استبعادهم من قبل الاتحاد الدولي للجمباز عن المشاركة في المسابقات الدولية.

المصدر: RT