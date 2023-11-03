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شكوى إيطالية من هيمنة الدوري السعودي على نجوم "الكالتشيو"

الرياضة

شكوى إيطالية من هيمنة الدوري السعودي على نجوم
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استطاع دوري روشن السعودي استقطاب مجموعة من أفضل اللاعبين والمدربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الفائتة، ليستهدف مجموعة جديدة من اللاعبين والمدربين، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن الدوري السعودي يريد الهيمنة على كل شيء بالدوري الإيطالي، عن طريق ضم المدربين واللاعبين، بالإضافة إلى الرعاة والإداريين والمسؤولين عن مكاتب التذاكر، والمسؤولين عن الأمن في الملاعب.

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وأوضحت الصحيفة أن دوري روشن يستهدف التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، بالإضافة إلى ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو.

كما يريد دوري روشن التعاقد مع ثنائي روما، البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا، لتصف الصحيفة الوضع بأن "السعودية مستعدة للاستحواذ على كرة القدم الإيطالية".

جاء ذلك بعدما نجحت السعودية في التعاقد مع روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي السابق، ليتولى تدريب الأخضر، بالإضافة إلى العروض المغرية المستمرة للاعبين، والتي لن يتمكنوا من مقاومتها مستقبلا.

المصدر: goal

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