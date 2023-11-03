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كولومبيا تكشف عن مختطفي والد نجم ليفربول

الرياضة

كولومبيا تكشف عن مختطفي والد نجم ليفربول
AFP
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قالت السلطات الكولومبية، الخميس، إن جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة "إلن"، هي المسؤولة عن اختطاف والد لاعب ليفربول، لويس دياز.

وقال أوتي باتينو، ممثل الحكومة في حوار السلام مع المتمردين: "لقد علمنا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر في بارانكاس، بمقاطعة لاجواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز، تم تنفيذها من قبل وحدة تابعة لـ "جيش التحرير الوطني".

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اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا
اختطاف والدي لاعب ليفربول لويس دياز في كولومبيا

وتم اختطاف لويس مانويل دياز وسيلنيس مارولاندا، والدي الجناح الكولومبي، يوم السبت الماضي في منطقة بارانكاس، أثناء سفرهما في سيارة.

وتم إطلاق سراح أم اللاعب بعد عدة ساعات بفضل ضغط الشرطة، لكن السلطات لا تزال تبحث منذ 5 أيام عن والد اللاعب.

ووقع الحادث رغم سريان وقف إطلاق للنار بين السلطات والجماعة المتمردة، منذ 3 أغسطس الماضي ولمدة 180 يوما.

وينص وقف إطلاق النار على وقف أي عمل عدائي بين الجانبين، وكذلك أي أعمال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر اتخاذ رهائن كما في هذه الحالة، جريمة حرب.

المصدر: "وكالات"

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