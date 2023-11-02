الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه أسامة فلوح عن 24 عاما

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر ناهز 24 عاما، بعد مدة طويلة قضاها في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

وتعرض فلوح لحادث سير خطير في 11 أكتوبر الماضي، حيث اصطدم اللاعب الذي كان على متن سيارة رفقة شبان آخرين بشاحنة كبيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس.

وكتب نادي الوداد على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أسامة فلوح في ذمة الله.. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

وأضاف: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم (رئيس النادي) سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان فلوح انضم لفريق الوداد في الانتقالات الصيفية الأخيرة لتدعيم مركز الظهير الأيسر قادما من أنجيه الفرنسي.

وسبق لفلوح اللعب لفريقي ستراسبورغ وأنجيه الفرنسيين والفتح الرباطي المغربي.

المصدر: نادي الوداد + وكالات