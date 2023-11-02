الأهلي المصري يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاق مونديال الأندية في السعودية

أعلن الأهلي المصري أن لاعبه رضا سليم، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة، وبالتالي سيغيب عن صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في السعودية الشهر المقبل.

وأوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد جاب الله، أن اللاعب المغربي أجرى الجراحة بنجاح اليوم الخميس وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

جراحة ناجحة للاعبنا رضا سليم بعد تعرضه لإصابة في الكتف 🏥



ننتظر عودتك أقوى ❤️ pic.twitter.com/vVFiOhLR1K — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 2, 2023

وأشار إلى أن رضا سليم سيخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

ولم يتم تحديد مدة غياب رضا سليم عن الملاعب، لكن مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل تبقى مستبعدة.

وكان رضا سليم، تعرض للإصابة في الكتف، بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في مباراة الأهلي ضد ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي أمس الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الإفريقي.

يذكر أن رضا سليم انضم إلى صفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي المغربي، في بداية الموسم الحالي.

المصدر: موقع نادي الأهلي + RT