قرعة ربع نهائي كأس ملك السعودية تسفر عن مواجهة صعبة للنصر

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك السعودية، التي جرى سحبها يوم الخميس، عن مواجهة نارية بين النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ونادي الشباب.

وسيواجه الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة، منافسه التعاون، فيما سيحل الاتحاد المتوج باللقب للمرة الأخيرة، العام 2018، ضيفا على الفيصلي بطل نسخة 2021.

هُنـا مواجهات دور الـ 8 🆚🔥



من سيعبر نحو نصف النهائي 🤩🔝#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/vmMO0mFyVU — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) November 2, 2023

أما أبها الذي تأهل لدور الثمانية في مفاجأة مدوية بعد فوزه على الأهلي 2-1، فسيستقبل الخليج الذي أقصى العدالة بفوزه عليه 2-0.

وتفتح مواجهات ربع نهائي كأس ملك السعودية 2024 بديربي الرياض بين النصر والشباب على أرض الأخير، على أن تجمع المباراة الثانية بين أبها والخليج.

أما الاتحاد فسيواجه الفيصلي في ثالث مواجهات دور الـ8، والمواجهة الأخيرة ستكون بين الهلال والتعاون.

المصدر: RT