الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان لربع نهائي دورة باريس للماسترز

بلغ الروسيان أندريه روبليف وكارين خاتشانوف ربع نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز للتنس، بعد فوز الأول على الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب، والثاني على مواطنه رومان سافيولين.

وجاء فوز روبليف المصنف خامسا عالميا على منافسه الهولندي، بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-3.

Andrey Rublev está en cuartos de final en el Masters 1000 de París.



12 veces entre los mejores ocho en la temporada. pic.twitter.com/PdTcHf5H6T — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 2, 2023

ويلعب روبليف في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تأهل بعد انسحاب منافسه في ثمن النهائي، الإيطالي يانيك سينر، بسبب الإرهاق.

وفي مواجهة روسية، تغلب خاتشانوف على سافيولين الذي كان قد أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس، الثاني عالميا، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2.

وينتظر خاتشانوف في ربع النهائي، الفائز من المباراة المرتقبة بين اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

المصدر:sportbox