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الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان لربع نهائي دورة باريس للماسترز

الرياضة

الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان لربع نهائي دورة باريس للماسترز
Globallookpress
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بلغ الروسيان أندريه روبليف وكارين خاتشانوف ربع نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز للتنس، بعد فوز الأول على الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب، والثاني على مواطنه رومان سافيولين.

وجاء فوز روبليف المصنف خامسا عالميا على منافسه الهولندي، بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-3.

ويلعب روبليف في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تأهل بعد انسحاب منافسه في ثمن النهائي، الإيطالي يانيك سينر، بسبب الإرهاق.

وفي مواجهة روسية، تغلب خاتشانوف على سافيولين الذي كان قد أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس، الثاني عالميا، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2.

وينتظر خاتشانوف في ربع النهائي، الفائز من المباراة المرتقبة بين اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

المصدر:sportbox

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