رد فعل كلوب بعد إبلاغه بسقوط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل (فيديو)

بدا مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب مصدوما بعد علمه بسقوط غريم فريقه، مانشستر يونايتد في عقر داره على يد نيوكاسل في دور الستة عشر من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا بعد فوز ليفربول على بورنموث بهدفين لهدف، في الدور نفسه من بطولة الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمس الأربعاء، وذلك من أجل الحديث عن هذه المباراة.

😬 Jurgen Klopp's reaction after finding out the Man United score tonight...



📹 @HaytersTVpic.twitter.com/F1vKuVneQd — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 1, 2023

🚨| Jurgen Klopp’s reaction after he found out Manchester United held three at Old Trafford against Newcastle United. 🔴 #LFCpic.twitter.com/PPFr0jl8p1 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) November 2, 2023

ولكن خلال المؤتمر أخبر أحد الصحفيين كلوب بسقوط مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد أمام نيوكاسل، إذ تفاعل المدرب الألماني بشكل مثير وبدا مصدوما ومندهشا مما سمعه.

🚨 Jurgen Klopp's couldn't hide his immediate reaction to finding out Man Utd humiliation vs Newcastle pic.twitter.com/Q5IJASZVs0 — SPORTbible (@sportbible) November 2, 2023

ولم يتمكن كلوب من الحديث بعد تلك الصدمة، واكتفى بتغيير تعابير وجهه أكثر من مرة، في تأكيد على صدمته من الخبر.

وودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ليواصل "الشياطين الحمر" الانزلاق أكثر وأكثر في سلسلة من النتائج السلبية خلال موسم 2023-2024.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية أوقعت ليفربول في مواجهة وست هام.

المصدر:SPORTbible