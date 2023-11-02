 
مباشر

رد فعل كلوب بعد إبلاغه بسقوط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل (فيديو)

الرياضة

رد فعل كلوب بعد إبلاغه بسقوط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wce7

بدا مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب مصدوما بعد علمه بسقوط غريم فريقه، مانشستر يونايتد في عقر داره على يد نيوكاسل في دور الستة عشر من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا بعد فوز ليفربول على بورنموث بهدفين لهدف، في الدور نفسه من بطولة الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمس الأربعاء، وذلك من أجل الحديث عن هذه المباراة.

ولكن خلال المؤتمر أخبر أحد الصحفيين كلوب بسقوط مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد أمام نيوكاسل، إذ تفاعل المدرب الألماني بشكل مثير وبدا مصدوما ومندهشا مما سمعه.

ولم يتمكن كلوب من الحديث بعد تلك الصدمة، واكتفى بتغيير تعابير وجهه أكثر من مرة، في تأكيد على صدمته من الخبر.

وودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ليواصل "الشياطين الحمر" الانزلاق أكثر وأكثر في سلسلة من النتائج السلبية خلال موسم 2023-2024.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية أوقعت ليفربول في مواجهة وست هام.

المصدر:SPORTbible

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)