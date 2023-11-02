 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة في غزة: أكثر من 8796 قتيلا و22219 مصابا بالقصف الإسرائيلي

بعد صفعة نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتد

الرياضة

بعد صفعة نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcb3

ما زال مانشستر يونايتد يتجرع الخسارات والنتائج المخيبة للآمال هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة على أرضه 3-0 أمام نيوكاسل، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الرابطة.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وهذا أكبر انتصار لنيوكاسل خارج أرضه بشكل عام أمام يونايتد منذ الفوز (7-4) في شهر سبتمبر من عام 1930.

إقرأ المزيد
نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024
نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024

ونجح نيوكاسل في تحقيق فوزين متتاليين أمام مانشستر يونايتد دون استقبال أي أهداف للمرة الأولى في تاريخه.

وتكبد مانشستر يونايتد 8 هزائم في أول 15 مباراة يخوضها في الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1962- 1963) وحينها تكبد 9 هزائم، وذلك بحسب شبكة "أوبتا".

كما خسر مانشستر يونايتد 5 مباريات من أول 10 لقاءات يخوضها على ملعبه، وذلك للمرة الأولى منذ موسم (1930- 1931).

وخسر مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين على ملعبه بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 1962.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)