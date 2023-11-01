"إنها أفضل لحظة في مسيرتي".. مدرب الوداد يعلق على تأهل فريقه لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي

أعرب المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عادل رمزي، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي التونسي معتبرا أنه عاش أفضل لحظة في مسيرته.

وتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي بفوزه يوم الأربعاء على مضيفه الترجي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

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وقال عادل رمزي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن الفوز على الترجي والتأهل لنهائي الدوري الإفريقي، يعتبر بمثابة اللحظة الأجمل في مسيرتي".

وأضاف: "هدفي هو تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير التي ساندتنا، ونسعى لتصحيح الأخطاء أيضا".

واختتم بقوله: "قاتلنا بكل قوة في المباراة ولكن لسوء الحظ فشلنا في الحفاظ على نتيجة الذهاب".

وينتظر الوداد في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري علما بأن الفريق الجنوب إفريقي فاز ذهابا على أرضه بهدف دون رد.

المصدر: وكالات