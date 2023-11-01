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منظمة التعاون الإسلامي تعلق على نيل السعودية حق استضافة مونديال 2024

الرياضة

منظمة التعاون الإسلامي تعلق على نيل السعودية حق استضافة مونديال 2024
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شددت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء، على قدرة السعودية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في عام 2034.

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، "العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034".

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه عن "ثقتهم التامة في قدرة المملكة العربية السعودية، بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانيات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم".

وأشاد الأمين العام "بدعم الدول الأعضاء في المنظمة لترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لما تمثله هذه المناسبة الرياضية من رسالة مثالية للوحدة والشمول، ومما يعكس إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم".

كما أبدى الأمين العام للمنظمة "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

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وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أعلن أمس الثلاثاء، إقامة مونديال 2034 في السعودية بعدما كانت صاحبة الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة.

وستصبح السعودية ثالث دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر في 2018 والمغرب في 2030.

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي

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