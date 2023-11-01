منظمة التعاون الإسلامي تعلق على نيل السعودية حق استضافة مونديال 2024

شددت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء، على قدرة السعودية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في عام 2034.

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، "العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034".

هنأت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم ل2034. pic.twitter.com/fNL5YTlnRj — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) November 1, 2023

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه عن "ثقتهم التامة في قدرة المملكة العربية السعودية، بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانيات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم".

كما أعرب الأمين العام عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من #كأس_العالم. — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) November 1, 2023

وأشاد الأمين العام "بدعم الدول الأعضاء في المنظمة لترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لما تمثله هذه المناسبة الرياضية من رسالة مثالية للوحدة والشمول، ومما يعكس إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم".

وأشاد الأمين العام بدعم الدول الأعضاء في المنظمة لترشح السعودية لاستضافة #كأس_العالم 2034 لما تمثله هذه المناسبة الرياضية من رسالة مثالية للوحدة والشمول، ومما يعكس إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم. #كاس_العالم2034#كاس_العالم_2034 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) November 1, 2023

كما أبدى الأمين العام للمنظمة "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

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وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أعلن أمس الثلاثاء، إقامة مونديال 2034 في السعودية بعدما كانت صاحبة الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة.

وستصبح السعودية ثالث دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر في 2018 والمغرب في 2030.

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي