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التشكيلة الأساسية لموقعة الترجي والوداد في نصف نهائي الدوري الإفريقي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة الترجي والوداد في نصف نهائي الدوري الإفريقي
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كشف المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عادل رمزي، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه الترجي التونسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان الوداد فاز ذهابا بنتيجة 0-1، وبالتالي سيتطلع في لقاء اليوم للحفاظ على أفضليته.

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في المقابل، سيبحث الترجي عن تعويض خسارته بهدف، بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنسخة الأولى من المسابقة الحديثة.

وقرر مدرب الوداد، إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي يواجه بها الترجي اليوم من خلال الدفع بمنتصر الحتيمي كرسمي بدلا من محمد أوناجم، الذي شارك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، كما سيلعب الشاب عبد الله حيمود بدلا من سفيان أحناش.

وجاءت تشكيلة الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود

الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الحتيمي

فيما جاءت تشكيلة الترجي كالآتي:

معز بن شريفية - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - غيث الوهابي - يان ساسي - حسام تقا - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة - رودريغو رودريغيز.

المصدر: RT

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