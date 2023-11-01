أسطورة الكرة الألمانية يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ"المهزلة"

وصف أسطورة منتخب ألمانيا لكرة القدم، لوثر ماتيوس، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية بـ"لمهزلة"، معتبرا أن مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند هو الأحق بها.

وتوج ميسي الاثنين الماضي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما تفوق على هالاند الذي حل في مركز الوصافة، ثم جاء هداف الدوري الفرنسي وكأس العالم 2022 مهاجم بار يس سان جيرمان كيليان مبابي ثالثا.

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وجاء تتويج ميسي بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر بينما ترشح هالاند للفوز بالجائزة المرموقة

بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وأكد ماتيوس الفائز بالجائزة نفسها عام 1990، أن هالاند كان الأحق بهذه الجائزة هذا العام، وكان يجب أن يكون الفائز لأنه "أدى بشكل أفضل" من ميسي على مدار موسم 2023/2022 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس": "على مدار الموسم الماضي كان أداء هالاند أفضل من ميسي، ليس من المستحق أن يفوز ميسي بها، بالنسبة لي لا توجد طريقة لتجاهل ما حققه هالاند مع مانشستر سيتي، على الرغم من أنني من مشجعي ميسي، إلا أنني أعتقد أن هذه مهزلة".

وبحسب ماتيوس فإن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم يوضح أن بطولة كأس العالم أهم من أي شيء آخر في كرة القدم.

وختم الألماني بقوله: "بالنسبة لي هالاند هو أفضل لاعب في الأشهر الـ12 الماضية، فقد فاز بألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في الدوري".

المصدر: "سكاي سبورتس"