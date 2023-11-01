الأهلي والترجي للتعويض أمام صنداونز والوداد.. موعد مباراتي إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي

يسعى الأهلي المصري والترجي التونسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لبلوغ نهائي الدوري الإفريقي، عندما سيستضيفان صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في إياب نصف النهائي.

وكان الأهلي والترجي خسرا ذهابا الأحد الماضي بنتيجة واحدة 0-1، وبالتالي يسعيان إلى تعويض هذا السقوط بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنسخة الأولى من المسابقة الحديثة.

وتنطلق مواجهة الترجي ضد الوداد في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت غرينيتش، وبعدها بثلاث ساعات يبدأ لقاء الأهلي ضد صنداونز.

ويخوض الأهلي القمة الحاسمة أمام صندوانز بحضور 50 ألف مشجع بملعب القاهرة الدولي.

ولن تكن مهمة لاعبي الأهلي سهلة لتحقيق الفوز على منافسه، خصوصا أنه فشل في تحقيق ذلك في آخر 6 مواجهات بينهما.

ويسعى الأهلي إلى تكرار فوزه على صنداونز عندما تغلب عليه للمرة الأخيرة 2-0 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا وتعادل معه إيابا 1-1 في طريقه إلى اللقب القاري العريق.

وخسر الأهلي أربع مرات بعدها أمام صنداونز مقابل تعادل واحد.

- ديربي مغاربي حاسم

وتتجه الأنظار إلى ملعب "حمادي العقربي" في رادس حيث القمة الحاسمة بين الترجي والوداد.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على هذا الملعب منذ 31 مايو 2019 في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأثارت تلك المباراة جدلا واسعا، إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب، احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "الفار".

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف لاعب وسطه وليد الكرتي، عادل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف بلايلي، ومطالبة لاعبي الفريق المغربي بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيأة.

وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكا وجيزا بين اللاعبين، ورشقا لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري وقتها أحمد أحمد من مدغشقر للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة وفوز الترجي باللقب بعد تعادله ذهابا 1-1.

وعلى الرغم من تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أواخر يوليو من العام ذاته (2019).

وقررت المحكمة الرياضية إعادة الأمر إلى الهيئات "المختصة" في الاتحاد الإفريقي وأعلنت لجنة الانضباط التابعة له إثر اجتماع عقدته في القاهرة "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي".

وتمكن الوداد من تحقيق "نصف ثأر" ضد الترجي عندما تغلب عليه بهدف لمهاجمه هشام بوسفيان في الدقيقة 60 في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي الأحد الماضي.

المصدر: وكالات