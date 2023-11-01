رونالدو يتقدم بطلب "غريب" للحكم الرابع في لقاء النصر والاتفاق (فيديو)

أثار كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، الجدل في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الدور الـ16 من كأس ملك السعودية، إثر احتجاجه على قرارات الحكم وتقدمه بطلب غريب للحكم الرابع.

وتعرض الحكم التشيلي بيرو مازا الذي أدار مباراة النصر والاتفاق لانتقادات واحتجاجات من قبل لاعبي الفريقين وخاصة من رونالدو وذلك بسبب قراراته.

وفي إحدى اللقطات المثيرة للجدل، ظهر رونالدو وهو يطالب بتغيير الحكم بيرو مازا حيث لوح بيديه بحركة التبديل إلى الحكم الرابع وذلك بسبب إلغاء الحكم التشيلي هدفا سجله النصر عبر البرازيلي تاليسكا.

رونالدو يطالب بتغيير الحكم



تابع الحساب الاساسي : @Nfcdiariopic.twitter.com/FCmTQ6ovI1 — DIARIO MEDIA (@DiarioMedi_a) October 31, 2023

وصل فيه يطلب تغيير الحكم ..



من اللي وصل رونالدو للمرحله ذي ..؟ pic.twitter.com/dl4RmSLviI — سعيد بن فهيد (@alhadrwi) October 31, 2023

وقبل ذلك، احتج النجم البر تغالي بعنف على قرار للحكم بعدم منحه مخالفة خارج منطقة الجزاء.

ورفض حكم المباراة، سلوك رونالدو وطريقة احتجاجه، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه وهو ما زاد من حدة غضب النجم البرتغالي.

وبعد معاناة طويلة، نجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف فوز النصر (1-0) في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني ليمنح فريقه بطاقة العبور لربع النهائي.

المصدر: RT