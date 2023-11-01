رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد اختيارها لاستضافة مونديال 2034
أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه بمنصة "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034".
تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 1, 2023
وأضاف: "بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أعلن أمس الثلاثاء، إقامة مونديال 2034 في السعودية بعدما كانت صاحبة الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة.
وستصبح السعودية ثالث دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر في 2018 والمغرب في 2030.
المصدر: RT