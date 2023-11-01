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رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد اختيارها لاستضافة مونديال 2034

الرياضة

رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد اختيارها لاستضافة مونديال 2034
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أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه بمنصة "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034".

وأضاف: "بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".

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رئيس "الفيفا" يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أعلن أمس الثلاثاء، إقامة مونديال 2034 في السعودية بعدما كانت صاحبة الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة.

وستصبح السعودية ثالث دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر في 2018 والمغرب في 2030.

المصدر: RT

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