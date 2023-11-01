ظهور عربي.. الاتحاد الإفريقي يعلن قوائم المرشحين لجوائز كاف 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا التي شهدت ظهورا عربيا مميزا.

وومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية النسخة الجديدة من حفل جوائز كاف، يوم 11 ديسمبر المقبل، ونشر حساب كاف الرسمي عبر منصة "إكس"، قائمة المرشحين للجوائز، والتي شهدت ظهورا عربيا مميزا.

حيث يتنافس المغربي وليد الركراكي على جائزة أفضل مدرب، إلى جانب الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

The masterminds behind it all. 🧠



Your nominees for Coach of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023pic.twitter.com/Ne4m583Rji — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا:

مارسيل كولر (الأهلي) -وليد الركراكي (المغرب)-عبد الحق بن شيخه (اتحاد العاصمة)-أمير عبدو (موريتانيا)-خوان ميشا (غينيا الاستوائية)-توم سينتفيت (جامبيا)-أليو سيسيه (السنغال)-بابي ثياو (السنغال للمحليين)-باسيرو كاندي (غينيا بيساو)-شيكينيو كوندي (موزمبيق).

Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in! 🧤#CAFAwards2023pic.twitter.com/oduoCRJL2O — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا:

ويتواجد في القائمة المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأندريه أونانا وإدوارد ميندي.

The best of the best. 🔝



Your nominees for Club of the Year (MEN) award are here!#CAFAwards2023pic.twitter.com/dCsMG8rNae — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا:

يتواجد الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي إفريقي في عام 2023 وذلك لفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يتواجد أيضا اتحاد العاصمة الجزائري الحائز عن بطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

بالإضافة إلى تواجد شباب بلوزداد الجزائري والواداد والرجاء، وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ويانج أفريكانز التنزاني.

Your 🔟 nominees for National Team of the Year (MEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023pic.twitter.com/NGUlVIG93g — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

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قائمة المرشحين لجائزة أفضل متتخب في إفريقيا:

يتنافس عدة منتخبات وطنية على جائزة المنتخب الأفضل بالقارة خلال عام 2023، ويأتي على رأسهم منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه ببطولة كأس العالم في أواخر العام الماضي، وتواجد أيضا منتخب السنغال وموريتانيا، فيما شهدت القائمة غياب منتخبات كل من مصر والجزائر وتونس.

المصدر: "وكالات"