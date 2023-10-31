السعودي الدوسري ينال جائزة أفضل لاعب في آسيا

أحرز السعودي سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوي في كرة القدم لعام 2023، خلال حفل استضافته الدوحة يوم الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتفوق جناح نادي الهلال السعودي البالغ 32 عاما على منافسيه القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).

وبرز الدوسري مع المنتخب السعودي خلال مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.

وسجل الدوسري هدف الفوز على بطلة العالم من تسديدة رائعة، وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر.

ورفع الدوسري رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال بعد الأول في مرمى مصر في نسخة 2018، وعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

كما ساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

وكان لاعب السد القطري أكرم عفيف توج بالجائزة للمرة الأخيرة عام 2019 بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس آسيا، فيما حجبها الاتحاد القاري لثلاثة أعوام بعد تفشي جائحة كوفيد-19.

المصدر: أ ف ب