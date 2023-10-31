في مشهد غريب.. رونالدو يركض وينفعل بشدة في وجه حكم مباراة النصر والاتفاق

فقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعصابه، وانفعل بشدة على حكم مباراة فريقه النصر أمام الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية.

واستلم رونالدو الكرة على مشارف منطقة جزاء الاتفاق في الدقيقة 12، حيث حاول التوغل بين دفاعات الاتفاق، قبل أن يسقط على أرض الملعب.

🚨 — اللقطة كاملة ..



• سقوط رونالدو

• عدم احتساب خطأ

• غضب رونالدو

• كرت أصفر بسبب الاعتراض

pic.twitter.com/2ilwwzeXha — عمرو (@bt3) October 31, 2023

وطالب رونالدو بالحصول على خطأ بعد سقوطه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، الأمر الذي أثار غضب النجم البرتغالي، فنهض من أرض الملعب وركض بسرعة نحو الحكم حتى منتصف الملعب تقريبا، حيث ظهر "الدون" وهو يلوح بيده ويصرخ في وجه الحكم.

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الأسطورة كريستيانو رونالدو غاااضب من الحكم pic.twitter.com/PYHY0ABnSL — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) October 31, 2023

ورفض حكم المباراة، سلوك رونالدو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

المصدر: RT