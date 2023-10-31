هل ينتقل لريال مدريد مجانا؟.. مبابي يثير الجدل بطريقة رده على سؤال لصحفي إسباني (فيديو)

رد مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي بطريقة مثيرة للجدل لدى سؤاله من قبل مراسل إسباني حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مع نهاية عقده في صيف العام المقبل.

وتواجد مبابي أمس الاثنين في حفل مجلة "فرانس فوتبول" لتقديم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، لكنه لم يفز بالجائزة المرموقة، حيث حل ثالثا خلف زميله السابق في سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي حل في مركز الوصافة.

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وأثناء مغادرته الحفل، وجه مراسل برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير، خوسيه ألفاريز، سؤالا لمبابي حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم، إذ التفت المهاجم الفرنسي نحو المراسل ونظر له بابتسامة مع غمزة بالعين وتغيير لملامح وجهه.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv🚨



😳 El GESTO de MBAPPÉ cuando @10JoseAlvarez le pregunta por el REAL MADRID en 2024.



Va a dar la VUELTA al MUNDO #ChiringuitoBalónDeOro. pic.twitter.com/Wi6VGyGwiK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 30, 2023

واعتبر "إل شيرينغيتو" رد فعل مبابي على أنه إشارة إلى انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي البالغ عمره 24 عاما كثيرا بالانضمام لريال في السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي صيف 2022، قبل أن يفاجئ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025.

وذكرت عدة تقارير أن مبابي قد يوقع "مجانا" مع ريال مدريد في يناير المقبل تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

المصدر: "إل شيرينغيتو"