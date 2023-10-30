الكرة الذهبية.. الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين

توج ليونيل ميسي يوم الاثنين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم والتي تمنحها سنويا مجلة "فرانس فوتبول"، للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية.

وجاء الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023 كالتالي ((مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):

Here is the full 2023 Men's Ballon d'Or ranking ⬇️ #ballondor📷 pic.twitter.com/9V55O0R87M — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما، باريس سان جيرمان الفرنسي وحاليا إنتر ميامي الأمريكي)

2- النرويجي إرلينغ هالاند (23 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي)

3- الفرنسي كيليان مبابي (24 عاما، باريس سان جيرمان الفرنسي)

4- البلجيكي كيفن دي بروين (32 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي)

5- الإسباني رودري (27 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي)

6- البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عاما، ريال مدريد الإسباني)

7- الأرجنتيني خوليان ألفاريس (23 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي)

8- النيجيري فيكتور أوسيمهن (24 عاما، نابولي الإيطالي)

9- البرتغالي برناردو سليفا (29 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي)

10- الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما، ريال مدريد الإسباني)

11- المصري محمد صلاح (32 عاما، ليفربول الإنجليزي)

12- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما، برشلونة الإسباني)

13- الحارس المغربي ياسين بونو (32 عاما، إشبيلية الإسباني وحاليا الهلال السعودي)

14- الألماني إيلكاي غوندوغان (33 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي وحاليا برشلونة الإسباني)

15- الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (31 عاما، أستون فيلا الإنجليزي)

16- الفرنسي كريم بنزيما (35 عاما، ريال مدريد الإسباني وحاليا الاتحاد السعودي)

17- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (22 عاما، نابولي الإيطالي)

18- الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، بوروسيا دورتموند الألماني وحاليا ريال مدريد الإسباني)

19- الإنجليزي هاري كاين (30 عاما، توتنهام الإنجليزي وحاليا بايرن ميونخ الألماني)

20- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (26 عاما، إنتر الإيطالي)

21- الفرنسي أنطوان غريزمان (32 عاما، أتلتيكو مدريد الإسباني)

22- الكوري الجنوبي مين-جاي كيم (26 عاما، نابولي الإيطالي وحاليا بايرن ميونخ الألماني)

23- الحارس الكاميروني أندري أونانا (27 عاما، إنتر الإيطالي وحاليا مانشستر يونايتد الإنجليزي)

24- الإنجليزي بوكايو ساكا (22 عاما، أرسنال الإنجليزي)

25- الكرواتي يوشكو غفارديول (21 عاما، لايبزيغ الألماني وحاليا مانشستر سيتي الإنجليزي)

26- الألماني جمال موسيالا (20 عاما، بايرن ميونخ الألماني)

27- الإيطالي نيكولو باريلا (26 عاما، إنتر الإيطالي)

28- النرويجي مارتن أوديغارد (24 عاما، أرسنال الإنجليزي)

الفرنسي راندال كولو مواني (24 عاما، أينتراخت فرانكفورت الألماني وحاليا باريس سان جرمان الفرنسي)

30- البرتغالي روبن دياش (26 عاما، مانشستر سيتي الإنجليزي).

المصدر: RT