"فرانس فوتبول" تعلن عن مركزي بونو وصلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في الإعلان عن ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

ويقام حفل الكرة الذهبية الآن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل من النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي على الجائزة المرموقة.

واحتل الحارس الدولي المغربي المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي، ياسين بونو، المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023، فيما حل نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز الـ11.

وتفوق بونو على الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي والذي حل في المركز الـ15.

وضمن حفل منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ينافس بونو أيضا على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى مع إيميليانو مارتينيز وثمانية حراس آخرين وهم تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)، إيدرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)، دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا - دينامو زغرب)، مايك مانيان (فرنسا - ميلان)، وأندري أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (إنجلترا - آرسنال)، بريس سامبا (فرنسا - لانس)، ومارك أندريه تير شتيغن (ألمانيا - برشلونة).

المصدر: "فرانس فوتبول"