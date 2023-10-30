ماينز الألماني يعطي فرصة ثانية لمهاجمه أنور الغازي بعد دعمه لفلسطين

أعلن ماينز الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه وبخ لاعبه الهولندي أنور الغازي بسبب التعليقات التي أدلى بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه فتح الطريق أمام عودته إلى الفريق.

وقرر ماينز إيقاف الغازي المغربي الأصل في 17 أكتوبر الماضي بسبب اتخاذه "موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

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وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا نشر عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وينظر البعض إلى الشعار على أنه دعوة لتدمير إسرائيل، بينما يقول آخرون إنه يدعو إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال ماينز يوم الاثنين إنه "على خلفية التزام الغازي والندم الذي أظهره، تتطلب ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء منح اللاعب فرصة لإعادة التأهّل".

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما القادم هذا الصيف من أيندهوفن بعقد لعامين، أكد التزامه بالتمسك بقيم النادي، ما يعني أنه سيعود إلى التمارين وسيكون قادرا على التواجد في تشكيلة الفريق للمباريات "قريبا".

المصدر: وكالات