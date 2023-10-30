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تغطية مباشرة.. حفل الكرة الذهبية 2023

الرياضة

تغطية مباشرة.. حفل الكرة الذهبية 2023
Legion-Media
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يقدم لكم موقع "RTarabic" تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2023 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وخلال الحفل سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والذي سيحصل على الكرة الذهبية وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.

وسيتم أيضا الإعلان عن  الفائز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى والفائز بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاما كما سيتم توزيع جوائز أخرى.

- بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعبا في العالم:

13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي

14 - إليكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - برشلونة

15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

16 - كريم بنزيما - ريال مدريد - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينغهام - ريال مدريد

19 - هاري كين - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

21 - أنطوان غريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

المصدر: "فرانس فوتبول"

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