تغطية مباشرة.. حفل الكرة الذهبية 2023
يقدم لكم موقع "RTarabic" تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2023 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وخلال الحفل سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والذي سيحصل على الكرة الذهبية وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.
وسيتم أيضا الإعلان عن الفائز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى والفائز بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاما كما سيتم توزيع جوائز أخرى.
- بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعبا في العالم:
13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي
14 - إليكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - برشلونة
15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا
16 - كريم بنزيما - ريال مدريد - اتحاد جدة
17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي
18 - جود بيلينغهام - ريال مدريد
19 - هاري كين - بايرن ميونيخ
20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann
2️⃣2️⃣ Kim Min-jae
2️⃣3️⃣ André Onana
2️⃣4️⃣ Bukayo Saka
2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondorpic.twitter.com/Bp9cDsrQHI
21 - أنطوان غريزمان - أتليتكو مدريد
22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ
23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد
24 - بوكايو ساكا - أرسنال
25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
2️⃣6️⃣ Jamal Musiala
2️⃣7️⃣ Nicolo Barella
2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani
2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard
3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondorpic.twitter.com/KG5pRpr9eZ
26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ
27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان
28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان
28 - مارتن أوديجارد - أرسنال
30 - روبن دياز - مانشستر سيتي.
المصدر: "فرانس فوتبول"