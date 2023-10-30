حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية.. هل يحقق بونو إنجازا عربيا غير مسبوق؟

قبل عام، لم يكن ياسين بونو ضمن المرشحين لأي من الجوائز الفردية على مستوى العالم أو القارة الأوروبية، ولكن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وضعت حارس المرمى المغربي في بؤرة الضوء.

ومع الأداء الرائع لبونو المنتقل في الصيف الماضي من إشبيلية الإسباني إلى الهلال السعودي، في المونديال القطري ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في التاريخ، دخل بونو بقوة في المنافسة على أكثر من جائزة فردية منها جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي وصل فيها الحارس الدولي المغربي إلى القائمة النهائية للمرشحين، ولكن إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني توج بالجائزة.

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والآن، يخوض بونو تحديا قويا على جائزة جديدة، هي جائزة "ياشين" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية سنويا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين النسخة الجديدة من حفل مجلة "فرانس فوتبول" لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وكانت المجلة أعلنت قبل عدة أسابيع قائمة بأسماء المرشحين للمنافسة على جائزتها المرموقة لأفضل لاعب "الكرة الذهبية" بالإضافة إلى جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويأمل بونو في تتويج مسيرته المميزة بإحراز الجائزة العريقة، التي تحمل اسم أحد أبرز حراس المرمى في التاريخ وهو الروسي ليف ياشين.

وسيصبح بونو في حال تتويجه، أول حارس مرمى عربي ينال هذه الجائزة

وينافس بونو على جائزة "ياشين" تسعة حراس آخرين في القائمة التي أعلنتها "فرانس فوتبول" وهم تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)، إيدرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)، دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا - دينامو زغرب)، مايك مانيان (فرنسا - ميلان)، إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)، وأندري أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (إنجلترا - آرسنال)، بريس سامبا (فرنسا - لانس)، ومارك أندريه تير شتيغن (ألمانيا - برشلونة).

يذكر أن البلجيكي تيبو كورتوا، فاز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم للعام الماضي 2022.

المصدر: وكالات