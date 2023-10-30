أياكس يعين فانت شيب مدربا للفريق

العملاق الهولندي أياكس أمستردام الذي يتذيل دوري الدرجة الأولى في بلاده للمرة الأولى في تاريخه المجيد عين لاعبه السابق جون فانت شيب مدربا مؤقتا كما أعلن يوم الاثنين.

وقال أياكس الأكثر تتويجا في الدوري الهولندي وبطل أوروبا 4 مرات، في بيان إن عقد جون فانت شيب يمتد حتى 30 يونيو 2024 قبل أن يتولى منصبا إداريا في النادي بعد ذلك.

Welcome back, John van ‘t Schip! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2023

ولعب فانت شيب مع أياكس لأكثر من 10 سنوات ويتمتع بخبرة تدريبية سابقة، بينها إشرافه على تدريب منتخب اليونان.

وقال فانت شيب البالغ من العمر 51 عاما في بيان بعد تعيينه لتدريب فريقه السابق: "أنا سعيد بهذا الأمر وأتطلع حقا للبدء في النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي".

وأضاف "لدي شعور جيد من المحادثات التي أجريتها مع الجميع. يحتاج أياكس للعودة إلى مسار رياضي إيجابي وأنا حريص على العمل لتحقيق ذلك".

ويعاني أياكس من بداية كارثية للموسم، حيث حصل على خمس نقاط فقط من ثماني مباريات مما جعله يحتل المركز الأخير في سابقة له في الدوري الهولندي وذلك بعد سقوطه المدوي أمام أيندهوفن 2-5 نهاية الأسبوع، كما يحتل المركز الأخير في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قد أقال مدربه ماوريس ستاين في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من النتائج السيئة.

المصدر: أ ف ب