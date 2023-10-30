بينها دولة إفريقية واحدة وميسي لاعب بدولة.. قائمة الدول المتوجة بالكرة الذهبية

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين، إلى مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستعلن مجلة "فرانس فوتبول"، عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وينتظر أن يهدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاده ثامن كرة ذهبية ويقودها لصدارة الدول الفائزة بالجائزة المرموقة.

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وتتصدر حاليا خمس دول قائمة الدول الأكثر فوزا بالكرة الذهبية برصيد سبع كرات لكل واحدة منها وهي الأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والبرتغال.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي أهدى بلاده كل كراته الذهبية فيما نالت باقي الدول كراتها الذهبية السبع من لاعبين مختلفين.

كما يعتبر المهاجم الليبيري السابق جورج وياه اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية ونالها في العام 1995.

وكانت "فرانس فوتبول"، تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

وفي ما يلي قائمة الدول المتوجة بالكرة الذهبية منذ إطلاق الجائزة في العام 1956.

- ألمانيا: 7 كرات ذهبية فاز بها 5 لاعبين هم، بكنباور ورومنيغيه وغيرد مولر ولوثار ماتيوس وماتياس زامر.

هولندا: 7 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، يوهان كرويف (3 مرات) رود غوليت (مرة) وماركو فان باستين (3 مرات).

البرتغال: 7 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، أوزيبيو (مرة) ولويس فيغو (مرة) وكريستيانو رونالدو (5 مرات).

فرنسا: 7 كرات ذهبية فاز بها 5 لاعبين هم، ريموند كوبا (مرة) وميشال بلاتيني (3 مرات) وجان بيير بابان (مرة) وزين الدين زيدان (مرة) وكريم بنزيما (مرة).

الأرجنتين: 7 كرات ذهبية فاز بها ليونيل ميسي.

إيطاليا: 5 كرات ذهبية فاز بها 5 لاعبين هم، عمر سيفوري وجيوفاني ريفيرا وباولو روسي وروبرتو باجيو وفابيو كانافارو.

البرازيل: 5 كرات ذهبية فاز بها 4 لاعبين هم، رونالدو (مرتان) وريفالدو (مرة) ورونالدينيو (مرة) وكاكا (مرة).

إنجلترا: 5 كرات ذهبية فاز بها 4 لاعبين هم، ستانلي ماثيوس (مرة واحدة) وبوبي تشارلتون (مرة واحدة) وكيفن كيغان (مرتان) ومايكل أوين (مرة واحدة).

الاتحاد السوفياتي: 3 كرات ذهبية فاز بها 3 لاعبين هم، أولغ بلوخين وإيغور بيلانوف وليف ياشين.

إسبانيا: 3 كرات ذهبية فاز بها لاعبان هما ألفريدو دي ستيفانو (مرتان) ولويس سواريز ميرامونتيس (مرة).

وتوجت عشر دول بالكرة الذهبية مرة واحدة وهي بلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وتشيكوسلوفاكيا، والدنمارك، وهنغاريا، وليبيريا، وإيرلندا الشمالية، واسكتلندا، وأوكرانيا.

المصدر:essentiallysports