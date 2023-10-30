دورة فيينا.. سينر يتوج باللقب على حساب الروسي مدفيديف

أحرز الإيطالي يانيك سينر المصنف رابعا عالميا لقبه الرابع هذا العام بفوزه الصعب على الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا، في نهائي دورة فيينا النمساوية للتنس.

واحتاج الإيطالي البالغ 22 عاما إلى 3 ساعات و4 دقائق والظهور بأفضل مستوى له للفوز بمجموعتين لواحدة 7-6 و4-6 و6-3، على منافس عنيد يكبره بخمس سنوات والمصنف أولا عالميا سابقا.

Jannik Sinner 🇮🇹 se consagró campeón del ATP 500 de Viena. Le ganó 7-6, 4-6 y 6-3 a Daniil Medvedev 🇷🇺 en la final y es su cuarto título en la temporada.pic.twitter.com/rxCgfqX32C — VarskySports (@VarskySports) October 29, 2023

وهذا النهائي الرابع بين سينر ومدفيديف هذا العام، حيث تتعادل الكفة مع فوزين لكل منهما. فاز مدفيديف في ميامي وروتردام ورد سينر في بكين وفيينا.

وهذا اللقب هو العاشر في مسيرة سينر منذ بدايته الاحترافية عام 2018 والرابع له هذا العام، في أفضل عام له تقدم خلاله إلى المراكز الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في فبراير الماضي.

المصدر: وكالات