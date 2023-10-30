آينتراخت يطلق لقبا جديدا على نجمه المصري مرموش بعد تألقه في لقاء دورتموند

أشاد نادي آينتراخت فرانكفورت بطريقة خاصة بتألق نجمه المصري عمر مرموش في لقاء بوروسيا دورتموند أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل اللاعب المصري الدولي هدفين في الدقيقتين 8 و24، ليساهم في تعادل فريقه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلها.

ونشر حساب نادي آينتراخت على منصة "إكس" صورة لمرموش بعد هدفيه في شباك دورتموند وأرفقها بتعليق: "ملكنا المصري".

ويتألق مرموش (24 عاما)، بشكل لافت مع آينتراخت هذا الموسم، حيث خاض مع الفريق 9 مباريات في الدوري وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات في دوري المؤتمرات الأوروبي، سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

الجدير بالذكر أن آينتراخت تعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب مع فولفسبورغ.

المصدر:RT