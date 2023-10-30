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مهاجم هولندي يعيد ذكرى "سقوط إريكسن" للأذهان من جديد

الرياضة

مهاجم هولندي يعيد ذكرى
Globallookpress
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توقفت مباراة ألكمار وضيفه نيميخن إثر انهيار المهاجم المخضرم باس دوست على الأرض قرب نهاية المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، أمس الأحد.

وقال "ألكمار"، الذي كان متأخرا 2-1 عندما ألغيت المباراة، عبر موقعه على الإنترنت إن لاعب نيميخن كان بحاجة لتدخل طبي عاجل، ووقف لاعبو الفريقين دائرة حوله لحمايته أثناء علاجه وحتى خروجه من الملعب على محفة.

ووقع مهاجم نيميخن عند الدقيقة 89 وقبل صافرة النهاية، لكن ناديه أعلن في وقت لاحق عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقا) أنه: واعي بما حوله وخرج من الملعب. المباراة توقفت وألغيت في وقت لاحق.

وتلقى دوست البالغ 34 عاما تصفيقا حارا من الجماهير أثناء خروجه من الملعب.

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وبعد ساعات من إلغاء المباراة، طمأن دوست الجميع عبر حسابه على منصة "X"، وقال: "أنا في حالة جيدة، لقد تلقيت أفضل مساعدة طبية ممكنة".

وختم: "الآن أنا في المستشفى وأشعر أنني بحالة جيدة وشكرا لكل الدعم المقدم من الجميع".

المشهد كان مكررا لما حدث في مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا 2020 قبل عامين بسقوط إريكسن على أرض الملعب وتبينت إصابته بأنها كانت اضطراب في ضربات القلب.

ويحتل ألكمار المركز الثاني برصيد 25 نقطة من تسع مباريات ويتأخر بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر بينما يأتي نيميخن في المركز 12 بتسع نقاط من تسع مباريات.

المصدر: "وكالات"

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