ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يطارد هالاند على الصدارة

يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية الجولة العاشرة من البريميرليغ مساء الأحد.

ويأتي هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا سجلها خلال مشاركته في 10 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن.

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فيما يحتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الثاني في ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، برصيد 8 أهداف.

ويتساوى محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع الكوري سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام، الذي يأتي ثالثا برصيد 11 هدفا.

وتكشف الإحصائيات أن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليأتي ثالثا في القائمة بعد ثنائي ليفربول السابقين هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

المصدر: "وسائل إعلام"