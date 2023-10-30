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بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي ناديي القادسية والكويت والأمن يتدخل

الرياضة

بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي ناديي القادسية والكويت والأمن يتدخل
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تدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي وإداريي ناديي القادسية والكويت الكويتيين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري المحلي.

ووقعت المشاجرة بين إداريي الناديين ومسؤوليهم، عقب طرد عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت.

وتدخل الأمن لفض اشتباكات بالأيدي بين إداريي الناديين في ملعب المباراة، قبل أن تتجدد تلك الاشتباكات في المقصورة بين مسؤولي الناديين.

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وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاءت النتيجة في مصلحة نادي العربي، حيث تساوى مع الكويت في الصدارة برصيد 14 نقطة لكل منهما، أمام القادسية في المركز الثالث، إذ يبتعد عنهما بفارق نقطتين.

المصدر: صحيفة "سبق"

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