حكيمي وراء تهور مبابي أمام بريست (فيديو)

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير على مضيفه بريست 3-2، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة قدم.

وافتتح وارين زائير-إيمري التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 16 وعزز مبابي النتيجة في الدقيقة 28، قبل أن يقلص ستيف موني النتيجة لبريست في الدقيقة 43 وأدرك جيريمي لو دوارون التعادل لأصحاب الأرضي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة الـ89 احتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان أخفق مبابي في تسجيلها مباشرة لكنه أكملها في شباك بريست مهديا فريقه فوزا ثمينا.

ليدخل مبابي في مناوشات مع جماهير بريست بعد إحراز هدف الفوز، واستمرت المناوشات حتى استبداله وخروجه من الملعب.

🚨 Kylian Mbappé a répondu au stade en chambrant car les supporters brestois chantaient « Hakimi est un vi*leur » pic.twitter.com/ljCHgsYEIX — 𝑨𝒄𝒕𝒖 𝑯𝒂𝒌𝒊𝒎𝒊 (@ActuHakimi) October 29, 2023

وحصل مبابي على بطاقة صفراء بعدما احتفل بالهدف الثالث، بإشارات استفزت جماهير بريست، التي ردت عليه بإشارات حادة وغاضبة.

ودافع كيليان عن موقفه برسالة عبر موقع "إكس" بالإشارة إلى أن ما فعله، للرد على الإهانات التي تعرض لها أحد زملائه، دون أن يذكر اسمه.

وكان رد النجم الباريسي: "حسنا.. بالطبع كان ينبغي أن أغني معهم، وأشاركهم الهتاف، في إهانة زملائي بالفريق".

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier.

Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

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من جانبها، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مبابي انتفض للدفاع عن زميله المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت أن حكيمي تعرض لهتافات مسيئة من جماهير بريست، تتعلق باتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة في شهر مارس الماضي.

وذكرت أيضا أن لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، استبدل مبابي في الدقائق الأخيرة بناء على رغبة النجم الفرنسي.

ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتا خلف نيس، في حين تجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

المصدر: "وسائل إعلام"